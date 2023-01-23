В Самарской области мужчина грозился убить родную сестру кухонным ножом

Мужчина ранее уже был судим за кражу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области брат угрожал убийством родной сестре. Напуганная 48-летняя жительница Кинель-Черкасского района в январе этого года позвонила в полицию.

— Следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а кухонный нож, которым он угрожал, изъяли, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, брат пришел в гости к своей сестры, где распивал спиртные напитки. Во время общения между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина взял со стола кухонный нож и пригрозил сестре убийством.

Угрозу женщина восприняла как реально опасную для жизни и здоровья. По словам 36-летнего местного жителя, он не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ранее уже был судим за кражу. В настоящий момент за угрозу убийством возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал