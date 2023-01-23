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НовостиОбщество23 января 2023 6:48

Общественная палата Самары выразила соболезнования директору художественного музея Алле Шахматовой

Скончался ее муж — Николай Крицкий
Анастасия ФИЛАТОВА
Прощание с Николаем Крицким пройдет в храме Петра и Павла 24 января 2023 года

Прощание с Николаем Крицким пройдет в храме Петра и Павла 24 января 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре скончался муж директора областного художественного музея Аллы Шахматовой. Николай Крицкий умер на 62-м году жизни. Информация об этом появилась в группе администрации Самары в соцсети.

— Общественная палата Самары выражает искренние соболезнования Алле Шахматовой — директору художественного музея и председателю комиссии по развитию здравоохранения, культуры, спорта и ЗОЖ городской общественной палаты в связи с безвременной кончиной ее супруга Николая Крицкого, — говорится в сообщении.

Прощание с Николаем Крицким состоится во вторник, 24 января 2023 года, в храме Петра и Павла (ул. Буянова, 135а). Начало в 11:00.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Николая Крицкого.

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