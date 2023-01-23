В Самаре два водителя дорогостоящих иномарок задолжали более 700 тысяч рублей

Арестованные автомобили могут отправить на торги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные приставы разыскали двух должников. Мужчины не выплатили задолженности по налогам.

По информации ГУФССП России по Самарской области, владельцы двух автомобилей марки «Audi» не выплатили налоги бюджету страны. Мужчины задолжали 710 тысяч рублей. Должники знали о своих задолженностях, но не торопились выполнять обязательства. В отношении мужчин завели разыскные дела.

Сотрудники службы составили акты описи и ареста автомобилей. Мужчинам придется оперативно погасить задолженности, иначе транспорт отправят на реализацию, а вырученные средства пойдут в сумму уплаты долга.

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