«Няни специального назначения» для тяжелобольных детей появятся в Самарской области

Всего планируется 60 участников проекта, среди них 30 сотрудников НКО и 30 семей. Фото: БФ "ЕВИТА"

В Самарской области появятся «Няни специального назначения» для тяжелобольных детей. Благотворительный фонд «ЕВИТА» обучит сотрудников социально-ориентированных некоммерческих организаций уходу.

Для 30 отобранных специалистов будет организован курс занятий по повышению компетенций. Им расскажут про уход, медоборудование, позиционирование, общение и игру, этику. Сначала практиковаться социальные работники будут под присмотром опытных коллег в работе с детьми-сиротами из самарского ДДИ.

А потом они смогут выходить в семьи на 3–6 часов в неделю. Семьи-участники проекта отберут совместно с НКО. В первую очередь нянь предоставят одиноким родителям или семьям, живущим в удаленных районах области. За всеми участниками закрепят психолога для работы над профилактикой выгорания и проработкой конфликтных ситуаций.

Всего планируется 60 участников проекта, среди них 30 сотрудников НКО и 30 семей с тяжелобольными детьми. Отбор семей начнется в марте из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинель-Черкасс, Приволжья и Сергиевска.

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