В Самаре ищут 12-летнего школьника в черной куртке

Самарцев просят помочь в поиске подростка / Фото: ДПСО "ЛизаАлерт"

В Самаре волонтеры и близкие ищут 12-летнего Матвея Л. Последний раз школьника видели в воскресенье, 22 января 2023 года. Информация об этом появилась в группе ДПСО «ЛизаАлерт».

Приметы подростка: рост 160 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы. В день исчезновения на нем были черные куртка, джинсы и кроссовки. На голове — шапка. Почему Матвей ушел из дома — неизвестно. Волонтеры сообщают, что он может находиться в любом районе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорги поиска от ДПСО «ЛизаАлерт»: Мария (+7-927-000-89-51) и Дарья (+7-937-073-45-10).

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