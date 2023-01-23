Самарцы пожаловались на наледь и снежную «кашу» на улице Ленинградской

Горожане опубликовали фотографии в социальных сетях. Фото: "Предложка Самара"

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на снежную «кашу» на улице Ленинградской. Горожане отмечают, что долгое время не наблюдали специалистов по уборке.

Судя по опубликованным кадрам, улицу покрыла наледь. Пользователи сообщают, что уже три недели работники не убирают участок, несмотря на отсутствие снега.

- Пройти невозможно, - подчеркивают самарцы.

В комментариях местные жители также пожаловались на другие участки в областной столице. Помимо пользователей, под постом также оставил комментарий департамент городского хозяйства и экологии. Представители сообщили, что работы ведутся в круглосуточном режиме. Горожане могут отправить свои жалобы подрядной организации.

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