Самарец получил 187 тысяч рублей взяткой за обещание помочь получить водительские права

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель пообещал помочь в получении водительских прав и получил за это взятку в размере 187 тысяч рублей.

— В декабре прошлого года мужчина в качестве посредника получил денежные средства. За это он должен был выдать водительское удостоверение категорий «В» и «С» без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи экзамена, — рассказали в СУ СК по Самарской области.

Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя за посредничество во взяточничестве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Мужчине может грозить штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, либо лишение свободы до четырех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки.

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