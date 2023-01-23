В Самаре местный житель пытался продать на улице краденный велосипед

Правоохранители смогли задержать подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители смогли задержать подозреваемого в краже велосипеда. Мужчина пытался продать чужое имущество.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в областной столице местный житель обратился в полицию за помощью. Мужчина заявил о краже велосипеда. Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемого. Злоумышленник пытался продать чужое имущество на улице Гагарина. Полицейские подошли к горожанину, тот признался, что похитил велосипед из подвала.

Ключи он получил от знакомого, чтобы забрать рыбацкое снаряжение. Спустившись вниз, подозреваемый заметил открытую дверь другой комнаты и угнал чужой велосипед. Похищенное он хотел перепродать прохожему, но тот отказался. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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