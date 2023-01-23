Суд отклонил иски владельца ТРК «Космопорт» в Самаре к Zara и Bershka

Арбитраж оставил владельца "Космопорта" ни с чем Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Владельцу ТРК «Космопорт» в Самаре не удалось взыскать крупные суммы денег со своих арендаторов. Речь идет о магазинах одежды Zara и Bershka. В общей сложности собственник торгового комплекса хотел взыскать с них более 750 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

Так, ранее ООО «Виктор и Ко Мега Парк» обратился в арбитраж с иском к АО «Зара СНГ» о взыскании 512,6 млн рублей. В эту сумму вошли: долг по аренде с марта по конец августа 2022 года в 11,1 млн рублей, штраф за приостановку работы в 12,3 млн рублей, убытки в 482,1 млн рублей и необоснованное обогащение в 7 млн рублей.

С ООО «Бершка СНГ» владелец «Космопорта» потребовал через суд 242,5 млн рублей: долг по аренде в 6 млн, штраф в 12,3 млн и убытки в 224,2 млн рублей. В какой-то момент истец перестал появляться на судебных заседаниях, поэтому его заявления оставили без рассмотрения. По каждому иску арбитраж постановил вернуть ООО «Виктор и Ко Мега Парк» по 200 тысяч рублей (уплаченная компанией госпошлина).

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