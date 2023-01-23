Роспотребнадзор напомнил жителям Самарской области о кори и ее профилактике

В стране растет также число отказов от прививок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор напомнил жителям Самарской области о таком инфекционном вирусном заболевании, как корь.

— По данным ВОЗ за 8 месяцев 2022 года зарегистрировано более 155,5 тысяч случаев заболевания корью в 153 странах, случаются и летальные исходы, — сообщили в минсоцдемографии региона.

Специалисты видят основную причину распространения заболевания в снижении охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, растет также число отказов от прививок. В настоящее время эпидситуация по кори в стране контролируемая.

При этом в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости корью. Большей часть это происходит из-за не привитых людей, приезжающих из стран ближнего зарубежья в происках работы.

Напомним, корь является острым инфекционным вирусным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. Протекает с высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью. Наиболее эффективной мерой профилактики кори является иммунизация.

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