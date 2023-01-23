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НовостиОбщество23 января 2023 8:52

Эксперты рассказали самарцам, в каких сотрудниках нуждаются работодатели из сферы транспорта

Специалисты провели анализ ситуации на рынке труда
Алена ПРОВКИНА
Спрос на сотрудников продолжает расти

Спрос на сотрудников продолжает расти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре исследователи смогли проанализировать ситуацию на рынке труда. Стало известно, в каких сотрудниках нуждаются работодатели из сферы транспорта и логистики.

По информации Авито Работы, число вакансий в стране увеличилось на 35%. Эксперты отметили, что высоким спросом в Самаре пользуются водители – 21% от общего числа вакансий. Помимо этого, выросла потребность в водителях-дальнобойщиках на 15%. Специалисты сообщают, что спрос увеличивается из-за новых брендов и популярности доставок.

Спрос растет не только на водителей, но и на работников склада, водителей-погрузчиков и комплектовщиках. При этом, зарплаты растут соразмерно спросу. На данный момент средняя зарплата сотрудника сферы транспорта и логистики составляет 67 тысяч рублей.

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