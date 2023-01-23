Самару накроют сильные магнитные бури в феврале 2023 года

Жители могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали о надвигающихся магнитных бурях в феврале 2023 года. Их сила составит 4 балла. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

По информации my-calend, магнитные бури ожидаются 1, 8, 15 и 22 февраля. В период магнитных бурь местные жители могут столкнуться с головной болью, нарушением сна, депрессивным состоянием, скачками артериального давления, упадком сил и ухудшением настроения. Самарцам рекомендуют не переутомляться, проводить больше времени на свежем воздухе, есть легкую пищу.

Метеочувствительным гражданам следует отказаться от употребления кофе, алкоголя и курения. Также нужно ограничить поездки за рулем автомобиля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал