Организация сорвала поставку медицинских перчаток в самарский наркологический диспансер

ООО «ИнвестМедТорг» включено в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «ИнвестМедТорг» сорвало поставку медицинских перчаток в самарский областной наркологический диспансер. Об этом сообщает УФАС по Самарской области.

Медицинское учреждение попросило включить общество в реестр недобросовестных поставщиков. Оно сорвало поставку медицинских перчаток на сумму 599 тысяч рублей. Соответствующий контракт был заключен в октябре прошлого года.

Поставлять товар должны были отдельными партиями по ежемесячной заявке наркологического диспансера. Однако медицинские перчатки так и не поступили.

В связи с этим самарский наркологический диспансер односторонне отказался от исполнения контракта. А из-за допущенного нарушения управление включило ООО «ИнвестМедТорг» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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