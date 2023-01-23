В Самаре местные жители находят новую работу быстрее, чем за месяц

Горожане стали быстрее находить работу мечты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали об ускорении поиска работы сотрудниками. В городе многие процессы решили автоматизировать.

По информации Авито Работы, в областной столице на рынке труда наблюдается тренд на ускорение найма. Самарцы стали быстрее проходить собеседование и устраиваться на новую работу. Теперь они устраиваются на новом месте за месяц, а иногда и за пару недель. Эксперты рассказали, что помогает соискателям в принятии решения. Работники все больше обращают внимание на онлайн-платформы и сокращают цикл подбора.

Кроме того, работники стали проходить собеседования с помощью чат-ботов, где оперативно уточняют информацию и рассказывают о себе. Только две трети опрошенных заранее готовятся к собеседованиям.

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