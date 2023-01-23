В Самарской области семья с детьми чуть не замерзла на автодороге

Местные жители поблагодарили сотрудника полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области горожане выразили благодарность сотруднику полиции. Участковый помог замерзающей семье на дороге.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местные жители рассказали, что ехали по автодороге М-5 «Урал», их машина сломалась, не доехав 5 км до поселка Черновский. Чтобы помочь, остановился только майор полиции Мелешкевич Игорь Викторович. Он предложил семье с двумя детьми согреться в служебном автомобиле, постарался починить поломку и дождался родственников потерпевших. Письмо с благодарностью отправили в отделение полиции.

Благодаря неравнодушию майора полиции, семья не замерзла на дороге. Жители Новокуйбышевска смогли добраться до дома.

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