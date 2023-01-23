Почти 350 квартир приобрели для детей-сирот в Самаре в 2022 году

Вопрос обеспечения детей-сирот жильем обсудили на совещании в городской мэрии Фото: администрация Самары

В Самаре обсудили итоги работы по обеспечению жильем детей-сирот и ребят, которые остались без попечения родителей. В 2022 году для них было приобретено 346 квартир. Об этом стало известно в понедельник, 23 января 2023 года, на совещании в администрации города

— Все помещения оформлены в муниципальную собственность и включены в состав муниципального жилищного фонда. Изданы приказы о предоставлении квартир детям-сиротам по договорам найма, — сообщили в мэрии.

Работа по предоставлению жилья сиротам уже идет. По словам главы Самары Елены Лапушкиной, большинству уже передали ключи от закупленных в 2022 году квартир.

Помимо 346 квартир, в областной столице дополнительно выделили 8 жилых помещений, которые приобрели за счет закупок прошлых лет, из свободного муниципального фонда. Жилищные сертификаты получили еще 7 человек.

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