Сообщество в соцсети ВКонтакте появилось у муниципального центра управления Самары

Горожане могут обращаться с вопросами и жалобами по 13 отраслевым тематикам. Фото: МЦУ

У муниципального центра управления Самары появилось официальное сообщество в социальной сети Вконтакте. В состав МЦУ входят специалисты департаментов и управлений администрации, внутригородских районов, подведомственных учреждений.

Основная работа центра заключается в обработке, анализе запросы и жалобы жителей и передачи их в работу профильным подразделениям. Также работники проводят опросы по социально-значимым темам, рассказывают о жизни города.

Жители могут обращаться с вопросами и жалобами по 13 отраслевым тематикам: «дорожная деятельность», «ЖКХ», «энергетика», «обращение с ТКО», «транспорт», «образование», «соцзащита», «бюджет», «экономика и торговля», «строительство», «имущество», «спорт», «культура». МЦУ помогает решать вопросы и информирует.

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