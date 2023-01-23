В Самаре планируется строительство высоток в районе Безымянского рынка

В рамках реализации проекта старые дома будут снесены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одну площадку в Самаре ждет комплексное развитие. Речь идет об участке в границах улиц Вольской, Свободы, Воронежской и переулка Юрия Павлова. Она расположена рядом с Безымянским рынком. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

Согласно документации, новые дома появятся на участке площадью 7,28 Га. Максимальная высота зданий равна 97,50 метрам, процент застройки – 99%. Количество парковочных мест составит одно место на 80 «квадратов» жилой площади.

Перед застройкой участка старые строения будут снесены. В их числе – 19 многоквартирных домов, нежилые здания и гаражи.

Документация по планировке территории должна быть подготовлена в течение 9 месяцев. На реализацию проекта КРТ отведено 7 лет, отмечается в постановлении.

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