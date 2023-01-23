Движение на окраине Самары перекроют из-за лыжного марафона «Сокольи горы» 28 января 2023

Лыжный марафон состоится на территории УСЦ "Чайка" в Управленческом Фото: Евгения ВАСИНА

В субботу, 28 января 2023 года, в Самаре в девятый раз пройдет лыжный марафон «Сокольи горы». Его по традиции проведут на территории учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий. На время соревнований в том районе ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд закроют по дороге от лыжной базы до поворота на кладбище «Лесное». Ограничение будет действовать с 5:00 до 17:00 субботы, 28 января 2023 года. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Отметим, что на движении общественного транспорта временное перекрытие движения никак не скажется. Подробнее узнать о лыжном марафоне «Сокольи горы» можно здесь.

Временная схема перекрытия движения 28 января 2023 года Фото: администрация Самары

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