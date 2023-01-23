В Самаре переустроят трамвайные пути на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской

График работ будет составлен в ближайшие дни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти планируют переустроить трамвайные пути, расположенные на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской в Самаре. Технические условия для работ уже выданы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– После монтажа и переподключения контактной сети трамваи пойдут по новым линиям в оба направления. Пути при этом будут располагаться не на середине дороги, а ближе к тротуару, к которому примыкает супермаркет, – рассказал замдиректора ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» Александр Богданов.

Все материалы для работ уже заказаны. График будет составлен в ближайшие дни. Отмечается, что во время переустройства движение трамваев по Красноармейской с левым поворотом на Галактионовскую и обратно будет сохранено. Они будут ходить по старому полотну, а после будет выполнена стыковка с новыми путями. Специалисты проведут работы в ночное время, чтобы не мешать горожанам.

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