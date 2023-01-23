Пассажиры пожаловались на дым и запах гари в трамвае № 23 в Самаре 23 января

Информацию в соцсетях прокомментировали власти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 23 января, жители Самары пожаловались на дым в трамвае № 23. По словам очевидцев, внутри сильно пахнет горелым.

— Туман во всем трамвае! Как можно на линию такие выпускать? Ехали пять минут, пропахла вся одежда, — пишет самарчанка в сообществе Вконтакте "Подслушано Самара".

Женщина отмечает, что у кондуктора спросили, ничего ли не горит, на что в ответ услышали: «Да мы, деточка, уже второй час горим». Информацию в соцсетях прокомментировали власти.

— По информации дирекции МП «ТТУ», никакого горения нет. Причина была в регулировке тормозных колодок, поэтому при торможении возник запах жженой резины, — прокомментировали в мэрии.

Теперь трамвай направят в депо для устранения замечаний и проведут служебную проверку в отношении персонала, который готовил транспорт к рейсу. Виновных должны привлечь к дисциплинарной ответственности.

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