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НовостиОбщество23 января 2023 11:29

Еще 162 камеры видеонаблюдения дополнительно установили в Самаре

Все устройства интегрированы в АПК «Безопасный город»
Анастасия ФИЛАТОВА
Камеры "Безопасного города" помогают правоохранителям расследовать преступления

Камеры "Безопасного города" помогают правоохранителям расследовать преступления

Фото: Олег ЗОЛОТО

На улицах и в парках Самары появились еще 162 камеры видеонаблюдения. Новые комплексы дополнительно установила компания «Ростелеком». Теперь количество камер от провайдера в городе приблизилось к 500. Все они интегрированы в АПК «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи Самарской области.

- Видеокамеры АПК «Безопасный город» расположены так, чтобы максимально снизить число слепых зон в городе. Беспристрастные наблюдатели повышают оперативность работы правоохранительных органов и исключают человеческий фактор, - отметил замдиректора ГБУ СО «Безопасный регион» Николай Бутров.

Видеопоток с камер передается в подведомственный департаменту центр обработки данных. Дежурные операторы наблюдают за обстановкой и направляют информацию о нарушителях правоохранителям. В 2022 году «Безопасный город» помог расследовать 76 преступлений в Самарской области.

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