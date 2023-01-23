Еще 162 камеры видеонаблюдения дополнительно установили в Самаре

Камеры "Безопасного города" помогают правоохранителям расследовать преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

На улицах и в парках Самары появились еще 162 камеры видеонаблюдения. Новые комплексы дополнительно установила компания «Ростелеком». Теперь количество камер от провайдера в городе приблизилось к 500. Все они интегрированы в АПК «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи Самарской области.

- Видеокамеры АПК «Безопасный город» расположены так, чтобы максимально снизить число слепых зон в городе. Беспристрастные наблюдатели повышают оперативность работы правоохранительных органов и исключают человеческий фактор, - отметил замдиректора ГБУ СО «Безопасный регион» Николай Бутров.

Видеопоток с камер передается в подведомственный департаменту центр обработки данных. Дежурные операторы наблюдают за обстановкой и направляют информацию о нарушителях правоохранителям. В 2022 году «Безопасный город» помог расследовать 76 преступлений в Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал