Самарцы с нарушениями слуха смогут смотреть кино и анимацию с сурдопереводом

Фото: кадр из фильма "Непослушник"

Инклюзивная подборка для семейного просмотра «Кино на языке жестов» уже доступна на главной странице онлайн-кинотеатра KION. Адаптированные фильмы также сопровождают субтитры.

Взрослые и дети с нарушениями слуха теперь смогут посмотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику ссурдопереводом на русский жестовый язык. Для еще большего удобства инклюзивной аудитории МТС и KION сопроводили видео субтитрами.

В специальную подборку «Кино на языке жестов» на KION уже вошли популярная комедия «Честный развод» о приключениях семейной пары с Александром Робаком и АгатойМуцениеце в главных ролях; кассовая комедия «Непослушник» о блогере, попавшем в необычные условияс Виктором Хориняком; первая в России пранк-комедия «Доктор Свисток» и комедийная лента «Стендап под прикрытием» с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.

Юных зрителей в подборке ждут мультфильмы канадский фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля «Гоу, Феликс»; лента «100% волк» об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, мультфильм о достижении мечты всей жизни «Джастин и рыцари доблести».

Фото: кадр из фильма "Гоу Феликс"

Также в коллекции приключенческая драма «Лекарь: Ученик Авиценны», действия которой разворачиваются в Англии XI века, и фантастическая мелодрама «Параллельные миры» о любви, которой не страшна межпланетное расстояние.

В планах МТС и онлайн-кинотеатра дальнейшее расширение инклюзивной подборки. Так, в скором времени она пополнится оригинальными проектами KION «Далекие близкие», «Я буду жить» и другими.

Об инклюзивных проектах МТС:

В поддержку социального направления ESG-стратегии МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. В рамках политики «Многообразие, равенство и инклюзивность» Группа МТС реализует комплексную DE&I-программу, которая включает образовательно-просветительские проекты для сотрудников, соискателей и населения территорий присутствия компании, а также социальные по созданию и внедрению цифровых продуктов и сервисов, способствующих развитию доступной среды.

Компания реализует отдельную программу для людей с инвалидностью по слуху волонтерский театр кукол МТС «Мобильный театр сказок» адаптировал ряд спектаклей на русском жестовом языке «Простые правила», «Дети в Интернете», «Спасение планеты Земля», «Новогодний детектив» и другие, которые вошли в каталог специального контента с сурдопереводом и субтитрами на телеканалах «В гостях у сказки» и «Мультиландия», а также доступны платформах онлайн-кинотеатра КION.