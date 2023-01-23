Сбер проведет самое масштабное тестирование клиентами платежного стикера

Технологии бесконтактной оплаты для владельцев айфонов скоро вернутся. Фото: https://ru.freepik.com/author/dcstudio.

В начале февраля банк начнет самое масштабное массовое тестирование технологии платежный стикер. Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.

Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

- Технология платежного стикера надежна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями. По итогам масштабного тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тысяч человек, мы примем решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтем отзывы участников тестирования для доработки продукта, - сообщил первый заместитель Председателя Правления банка Кирилл Царев.