Дочь вышла замуж за отца в Самарской области

Союз двух близких родственников расторгли по требованию прокурора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о скандальном браке, заключенном в Самарской области в октябре 2018 года. ЗАГС зарегистрировал союз отца и дочери. Информация об этом появилась только спустя четыре года. Случай внесли в обзор судебной практики Верховного суда РФ от 14 декабря 2022 года.

Насколько известно, девушка родилась в 1990 году. Когда ей было 20 лет, она сменила свои имя и фамилию. А 13 октября 2018 года самарчанка вышла замуж за мужчину, которому на тот момент было 45 лет. Тогда никто не заподозрил в этом браке ничего предосудительного.

Впоследствии правоохранители выяснили, что молодожены — родные отец и дочь, а браки между родственниками по прямой линии запрещены. Прокурор обратился в суд и потребовал расторгнуть их союз. Служители Фемиды удовлетворил иск. Обжаловать это решение никто не стал.

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