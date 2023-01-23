Двое мужчин погибли: в Самарской области потушили 44 техногенных пожаров за выходные дни

За этот период в жилом секторе произошло 36 пожаров. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

С 20 по 23 января пожарно-спасательные подразделения потушили 44 техногенных пожаров, 21 из них произошел в городских округах, а 23 – в муниципальных районах области.

— За этот период в жилом секторе произошло 36 пожаров. К сожалению, погибли два человека, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Одно из возгораний началось 20 января в 19:26 на улице Часовой в Октябрьском районе Самары. Там в доме № 3 горела комната в квартире на площади 10 кв. м. Огонь удалось ликвидировать в 19:47 при помощи 19 человек и 5 единиц техники.

На месте пожара обнаружили 47-летнего погибшего мужчину. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

Другой пожар случился в ночь с 21 на 22 января в садовом некоммерческом товариществе п. Курумоч Волжского района. На площади 100 кв. м горел частный дом. С огнем боролись 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

В ходе ликвидации пожара был найден 60-летний погибший мужчина. В качестве предварительной причины пожара специалисты назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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