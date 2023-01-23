В Самаре задержали главу «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову

По информации членов Совета, женщина была задержана в аэропорту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшее воскресенье, 22 января 2023 года, в Самаре была задержана лидер «Совета матерей и жен» Ольга Цуканова. Женщину задержали в аэропорту. Об этом в телеграмм-канале движения сообщили его представители.

По информации членов Совета, после задержания Ольгу доставили в полицию Промышленного района. Позднее она вместе с адвокатом отправилась в больницу, после чего – домой.

Напомним, Ольга Цуканова является главой «Совета матерей и жен». Общественное движение было создано в период частичной мобилизации.

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