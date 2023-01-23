В Самарской области 193 человека заболели коронавирусом 23 января 2023 года

За прошедшие сутки новые случаи заболевания обнаружили в городских округах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки еще несколько человек заболели коронавирусом. Соответствующие данные в понедельник, 23 января 2023 года, предоставили в областном правительстве.

– За прошедшие сутки было проведено 2 836 исследований на КВИ. У 193 человек диагноз подтвердился, 11 пациентов были госпитализированы, – рассказали в правительстве Самарской области.

Новые случаи заболевания были обнаружены в городских округах. Лидером оказалась Самара – здесь заболели 98 человек. В Тольятти коронавирусную инфекцию выявили у 61 человека, в Сызрани – у 21.

Еще 5 случаев было зафиксировано в Новокуйбышевске, 4 в Октябрьске, 3 в Кинеле и 1 в Жигулевске.

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