В Самарской области состоялся первый детский турнир по панкратиону

Соревнования прошли по инициативе регионального УФСБ.

В Самарской области прошел первый турнир по детскому панкратиону. Соревнования прошли по инициативе регионального УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи и привлечение детей к спортивным видам единоборств. Панкратион – одна из наиболее жестких разновидностей единоборств. Он представляет собой симбиоз борьбы и боя в стойке, – рассказали в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Участие в соревнованиях приняли 103 молодых спортсмена из Самары, Тольятти, Жигулевска, Димитровграда и Кузнецка. Все призеры получили медали и дипломы с подписью начальника УФСБ по Самарской области. Помимо этого, юным спортсменам вручили ценные призы.

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