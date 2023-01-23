Житель Самарской области забил до смерти приятеля в гараже

Селянина приговорили к 5 годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в июне 2022 года в селе Кинель-Черкассы. В один из дней двое приятелей устроили небольшое застолье в гараже. В какой-то момент градус ударил им в голову, и они стали ругаться. Дело дошло до рукоприкладства. Обвиняемый — безработный мужчина — не менее 35 раз ударил знакомого по голове, туловищу и другим частям тела.

Потерпевшего госпитализировали в больницу. Медики боролись за его жизнь в течение нескольких дней. Однако спасти мужчину не удалось. Недавно его приятель предстал перед судом. Он так и не признал свою вину. Однако доказательств причастности селянина к преступлению было более чем достаточно.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине назначили 5 лет колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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