Дмитрий Азаров поручил провести проверку из-за несоблюдения температурного режима в школах и детсадах

В одной из школ температура не поднималась выше 15 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений Самарской области не был соблюден температурный режим. О холоде в детсадах и школах сообщали сами жители. Часть обращений поступила лично губернатору, другие зафиксировали в региональном ЦУР.

В частности, проблема возникла в школе села Ивашеевка Сызранского района, где обучается 50 детей. Там температура после каникул не поднималась выше 15 градусов. Ситуацию взяли на контроль после сообщений в соцсетях.

– Мы вместе с главой района проработали вопрос. Образовательное учреждение в Ивашеевке временно закрыто. Сейчас меняется система отопления в спортивном зале и будет сделан косметический ремонт. Ученики временно обучаются в селе Чекалино, – рассказал министр образования региона Виктор Акопьян.

Проблема с теплом возникла и в других образовательных учреждениях муниципалитета. По словам министра, причина – изношенность систем отопления. При этом заявки на проведение работ от администрации района не поступали.

– Если о проблемах знали, то почему не заявляли, не предпринимали меры. Если не знали – еще хуже. Нужно провести очень серьезную работу с главой района, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Виктор Акопьян отметил, что сейчас с главами муниципалитетов, в которых были выявлены указанные проблемы, прорабатывается вопрос проведения капитальных ремонтов зданий, в первую очередь – модернизации систем отопления.

Губернатор поручил в короткие сроки принять меры по обеспечению температурного режима и скорректировать планы ремонтных работ.

– МинЖКХ попрошу подключиться и посмотреть, нужна ли там экспертиза, дополнительная помощь, обеспечить все необходимые консультации и проведение работ в случае необходимости, – подвел итог Дмитрий Азаров.

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