В Самаре мужчина украл у дочери и бывшей супруги 190 тысяч рублей

Ближайшие годы горе-отец проведет в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд завершил рассмотрение необычного уголовного дела. Местные жительницы, мать и дочь, пострадали от рук вора. Однако позднее выяснилось, что к преступлению причастен экс-супруг и отец пострадавших.

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, эта история произошла в мае 2022 года. Гражданин Армении обнаружил в машине ключи от квартиры бывшей жены. Их случайно оставила его дочка. Тогда мужчина решил воспользоваться моментом.

– Он незаконно проник в квартиру бывшей жены, откуда похитил денежные средства в размере 190 тысяч рублей, – информируют в региональной прокуратуре.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба». Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам колонии общего режима.

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