В Самарской области увеличилась популяция сибирской косули в 2022 году

Достичь результатов удалось благодаря борьбе с браконьерами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжается активная борьба с браконьерами. Благодаря этому удалось сохранить поголовье диких животных. Об этом сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства.

В частности, в 2022 году в лесах губернии увеличилась популяция сибирской косули. Численность составила 16,1 тысячи голов против 15,3 в предыдущем году. По информации департамента, большой ущерб поголовью наносили охотники на снегоходах. Для решения проблемы сотрудников ведомства оснастили техникой.

– С 2019 года подразделения егерей получали новые спецсредства, служебное оружие, технику и транспорт. Сегодня они полностью укомплектованы необходимым снаряжением, парк техники существенно обновлен, – рассказал врио руководителя департамента охоты и рыболовства региона Виталий Платонов.

Отмечается, что за прошлый год также выросла популяция лося и зайца. Общая численность охотничьих ресурсов области увеличилась на 8,7%.

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