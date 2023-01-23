В Самаре мужчина попал под суд за помощь в покупке прав на маломерное судно

Горожанина задержали в момент передачи взятки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд вынес приговор жителю Новокуйбышевска. Мужчину обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Следствие полагает, что 17 июня 2022 года мужчина получил от жителя Самары 33 тысячи рублей. За эту сумму он обещал помочь самарцу получить удостоверение на вождение маломерным судном без экзаменов и обучения.

В момент передачи денег оба мужчины находились на парковке около одного из домов по улице Казачья – они сидели в салоне автомобиля. Сразу после получения взятки житель Новокуйбышевска был задержан.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

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