В Самарской области в конце января 2023 года ожидаются 20-градусные морозы

Сильное похолодание придет в регион в ночные часы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На текущей неделе в Самарской области сохранится умеренно-морозная погода. Днем погода будет относительно теплой, однако в ночные часы жителей ждет заметное похолодание. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– При слабом ветре и небольшой облачности ночные температуры местами могут опускаться ниже -20 градусов. Днем температура воздуха ожидается преимущественно в пределах -5, -10 градусов, – отмечают синоптики.

Во вторник, 24 января, погода будет малооблачной, без осадков. Температура воздуха днем составит -6, -11 градусов, ночью опустится до -12,-17, а местами до -23 градусов. Ветер при этом будет слабым.

25 и 26 января характер погоды во многом сохранится. Температура воздуха останется прежней, а порывы юго-западного ветра достигнут 4-9 метров в секунду.

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