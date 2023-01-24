В Самарской области пожилой инженер предприятия «подарил» мошенникам почти миллион рублей

В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 972 тысячи рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 62-летний местный житель, который работает инженером в одном из крупных предприятий города, перевел мошенникам почти миллион рублей.

— Мужчине на телефон сначала написал в одном из мессенджеров, а затем позвонил незнакомец. Он представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал перевести деньги на «безопасный счет». Житель Тольятти поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В результате он перевел на продиктованный счет мошенника 972 тысячи рублей.

Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Полицейские напоминают, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой.

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