В Самаре для детей проведут час мужества «Памяти Ленинграда» ко дню снятия блокады

С детьми пройдет чтение и обсуждение фрагментов из литературных произведений, посвященных блокаде. Фото: минкульт Самарской области

Завтра, 25 января, в 13:30 в Самарской областной детской библиотеке пройдет час мужества «Памяти Ленинграда» для детей от 12 до 14 лет. Мероприятие посвящено 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда.

— На встрече расскажут о событиях периода блокады, подвиге защитников Ленинграда, ключевых датах и значении обороны города для хода всей Великой Отечественной войны, — сообщили в минкульте Самарской области.

Также с детьми пройдет чтение и обсуждение фрагментов из литературных произведений, посвященных блокаде. Традиционно ребята расскажут о своих родственниках, участвовавших в ВОВ на фронте или работавших в тылу.

Специально для встречи подготовят презентацию, подборку книг выставки «Дорога памяти в блокадный Ленинград» и выставку «Блокада в десяти предметах». Завершится мероприятие минутой молчания.

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