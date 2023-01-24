Стали известны мероприятия ко Дню студенчества в Самарской области

Студенты вузов могут послушать лекцию о технологиях в Сбере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках празднования Дня студенчества, который традиционно отмечается 25 января, в Самарской области пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, 24 января, в 17:30 в 6 корпусе Самарского государственного технического университета состоится интерактивная игра «Современный студент». Поучаствовать в квесте, состоящим из 20 станций, могут все желающие. В регионе пройдет также областной патриотический марафон «Zа Россию!».

Для студентов организуют и мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для помощи военнослужащим. В рамках акции «Письмо солдату» желающие могут написать открытки с пожеланиями. Помимо этого, 24 января состоится литературный вечер-квартирник «Патриот – имя собственное», где выступят студенты и прозвучат песни военных лет.

В День российского студенчества в самарском Доме молодежи организуют командную интеллектуальную игру «Эрудируй это». Студенты вузов могут послушать лекцию о технологиях в Сбере.

В рамках праздника пройдут брейн-ринги, выставки, мастер-классы, интеллектуальные игры, тематические вечера, спортивные соревнования по всей территории региона. А в субботу, 28 января, студенты самарских колледжей отправятся на горнолыжный комплекс «СОК» на командные соревнования в зимних видах спорта «Холодной игры».

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