Самарский аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2022 году

При составлении учитывались регулярные и чартерные рейсы. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Международный аэропорт Курумоч подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары, по итогам 2022 года.

— При составлении учитывались регулярные и чартерные рейсы. Отдельно составлен топ для зарубежных авиакомпаний, выполнивших от 360 рейсов в год российских и выполнивших менее 360 российских, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией стала Flydubai (84,8%). После нее идут Uzbekistan airways (84,3%) и Qanot Sharq (80%). Среди российских перевозчиков, которые совершают более 360 рейсов в год, лидером пунктуальности стала авиакомпания «Аэрофлот» (96%). Ниже нее в рейтинге расположились «Россия» (95,2%) и S7 (92,9%).

Среди выполнивших меньше 360 рейсов в год авиакомпаний самой пунктуальной стала ЮВТ Аэро (88,5%). Также в топ попали «Победа» (87,2%) и Азур эйр (79%). В 2022 году Курумоч на регулярной основе сотрудничал с 22 авиакомпаниями, за год было совершено 12 107 вылетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал