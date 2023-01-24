Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 5:52

Самарский аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний в 2022 году

В прошедшем году Курумоч на регулярной основе сотрудничал с 22 авиакомпаниями
Ирина СИНЕГУБОВА
При составлении учитывались регулярные и чартерные рейсы.

При составлении учитывались регулярные и чартерные рейсы.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Международный аэропорт Курумоч подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары, по итогам 2022 года.

— При составлении учитывались регулярные и чартерные рейсы. Отдельно составлен топ для зарубежных авиакомпаний, выполнивших от 360 рейсов в год российских и выполнивших менее 360 российских, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией стала Flydubai (84,8%). После нее идут Uzbekistan airways (84,3%) и Qanot Sharq (80%). Среди российских перевозчиков, которые совершают более 360 рейсов в год, лидером пунктуальности стала авиакомпания «Аэрофлот» (96%). Ниже нее в рейтинге расположились «Россия» (95,2%) и S7 (92,9%).

Среди выполнивших меньше 360 рейсов в год авиакомпаний самой пунктуальной стала ЮВТ Аэро (88,5%). Также в топ попали «Победа» (87,2%) и Азур эйр (79%). В 2022 году Курумоч на регулярной основе сотрудничал с 22 авиакомпаниями, за год было совершено 12 107 вылетов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал