Житель Самарской области сообщил об угрозе разрушения медучреждения после конфликта с охранником

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Житель Самарской области сообщил о якобы существующей угрозе разрушения учреждения здравоохранения Сызрани за несколько часов до наступления нового 2023 года.

— На место происшествия прибыли экстренные службы. Никаких предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью, не было обнаружено, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Рядом со зданием задержали мужчину, который сделал ложный вызов в службу «112». Как выяснилось, пьяный 52-летний житель села Трубетчино Сызранского района в медучреждении поссорился с охранником, после чего вышел и вызвал экстренные службы, «чтобы создать проблем».

Мужчина ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Жителю может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы от трех до пяти лет.

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