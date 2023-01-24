В Новокуйбышевске Ford влетел в дерево после столкновения с Renault

Аварию спровоцировал водитель на "Логане" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 23 января 2023 года, на улице Дзержинского в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там в районе дома № 15 столкнулись Renault Logan и Ford Focus. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 62-летний водитель Renault. Он при развороте налево не занял крайнюю левую полосу. В результате легковушка столкнулась с Ford под управлением 32-летнего мужчины, который ехал в попутном направлении. После удара Focus врезался в дерево.

В результате случившегося пострадали два человека: водителя Renault госпитализировали в больницу, а второго автомобилиста осмотрели и назначили амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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