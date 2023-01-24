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НовостиПроисшествия24 января 2023 7:14

В Самаре задержали мужчину, который чуть не зарезал соседа-собутыльника

Соседи вместе выпивали, пока между ними не завязался конфликт
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Фото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области

Росгвардейцы задержали самарца, который чуть не зарезал соседа поздней ночью в Октябрьском районе Самары. В одном из домов на улице Николая Панова между соседями произошел конфликт и требовалась помощь сотрудников правоохранительных органов.

— На лестничной площадке был обнаружен 52-летний мужчина в окровавленной одежде. Ему оказали первую помощь и вызвали медиков, — рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Выяснилось, что ранение ему нанес ножом проживающий в этом же подъезде сосед. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Росгвардейцы передали раненого «скорой помощи» и поехали задержать мужчину.

Для дальнейшего разбирательства 39-летнего местного жителя передали сотрудникам полиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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