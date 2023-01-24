В Самарской области местная жительница продала наркотики за 120 тысяч рублей

Правоохранители задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции задержали женщину, продающую незаконные вещества. На сбыте наркотиков злоумышленница заработал более 120 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее не судимая 28-летняя женщина подозревается в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители смогли задержать и досмотреть местную жительницу. Из ее сумки изъяли 30 свертков с незаконными веществами. Согласно материалам, также установлена причастность женщины к двум преступлениям, в числе которых финансовые операции.

Женщина обменивала криптовалюту и перечисляла деньги на карты третьих лиц. Подозреваемая легализовала более 120 тысяч рублей. Пока злоумышленницу взяли под стражу.

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