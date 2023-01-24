Серийное производство битопливной Lada Granta CNG стартовало в Самарской области

Уже объявлен старт продаж новой модификации авто / Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

В Самарской области стартовало серийное производство битопливной Lada Granta CNG. Это совместный проект АВТОВАЗа и резидента «Жигулевской долины» – ООО «АТС-АВТО».

– Битопливная модификация седана LADA Granta оснащена метановым газобаллонным оборудованием (ГБО). Ранее это техническое решение было успешно отработано на семействах Vesta и Largus, – сообщили в пресс-службе технопарка.

Газовый баллон установлен в багажнике автомобиля / Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

LADA Granta CNG будет использовать в качестве топлива и бензин, и компримированный природный газ – метан. ГБО представляет собой баллон на 80 литров газа со встроенными предохранителем и скоростным клапаном. Конструкция полностью безопасна.

По словам специалистов, автомобиль, заправленный газом и бензином, способен проехать без дозаправки тысячу километров. Они отмечают, что благодаря природному газу удается увеличить ресурс мотора и в 2-3 раза снизить затраты на топливо.

LADA Granta CNG уже поступила в продажу. Доплата за модификацию бензиновой версии авто составит 45 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.