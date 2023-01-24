Новое отделение почты открылось в строящемся под Самарой микрорайоне Южный Город-2

Благодаря этому около 23 тысяч жителей смогут получать востребованные услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области начало работать новое отделение почты. Речь идет о строящемся микрорайоне Южный Город-2.

— Почта открылась на улице Губернаторская, 65. Благодаря этому около 23 тысяч жителей смогут получать востребованные услуги рядом с домом, — сообщает пресс-служба Почты России.

Индекс нового отделения – 443543. В зону его обслуживания входят многоквартирные дома в районе улиц Губернаторской, Дмитрия Донского, Челышевской и Алабина. Жители могут отправить и получить посылку, письмо, бандероль, оформить подписку на издания, оплатить коммунальные платежи, купить продукты и непродовольственные товары.

В клиентском зале отделения работают три операционных окна. На дому жителей доставочных участков в пределах микрорайона ЮГ-2 обслуживают три почтальона.

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