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НовостиПроисшествия24 января 2023 7:55

В Самарской области два парня украли пенсию у пожилого мужчины

Чужие деньги они потратили на алкоголь
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители задержали подозреваемых

Правоохранители задержали подозреваемых

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области два местных жителей решили обворовать пенсионера. Украденную пенсию они потратили на развлечение и алкоголь.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что к нему в гости зашли два знакомых парня. Один из них попросил сотовый телефон, чтобы сделать звонок, но увидел сообщение о зачислении пенсии. Злоумышленник перевел средства на счет своего 17-летнего друга.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. 18-летнего злоумышленника заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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