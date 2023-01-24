В Самарской области два парня украли пенсию у пожилого мужчины

Правоохранители задержали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области два местных жителей решили обворовать пенсионера. Украденную пенсию они потратили на развлечение и алкоголь.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что к нему в гости зашли два знакомых парня. Один из них попросил сотовый телефон, чтобы сделать звонок, но увидел сообщение о зачислении пенсии. Злоумышленник перевел средства на счет своего 17-летнего друга.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых и привлечь их к ответственности. 18-летнего злоумышленника заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал