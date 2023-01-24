В Самаре только 3% жителей начинают работать лучше после разноса от начальства

Устойчивее к замечаниям начальника оказались мужчины, чем женщины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса SuperJob показал, что только 3% самарцев начинают лучше работать после разноса от начальства.

Руководство никогда не портит настроение каждому четвертому самарцу. Каждый седьмой расстраивается из-за начальства каждый день. По 12% человек ответили, что босс портит им настроение несколько раз в неделю или в месяц, а 11% лишь несколько раз в год.

Самарцы с доходом до 50 тысяч рублей получают ежедневные разносы от шефа чаще опрошенных с зарплатой более 80 тысяч рублей (19% и 8%). После ругани руководства сотрудники чаще всего работают как обычно.

Такое поведение начальника никак не сказывается на результатах труда у 45% респондентов. Хуже начинают работать 42%. Устойчивее к замечаниям начальника оказались мужчины, чем женщины и самарцы с доходом свыше 80 тысяч рублей. А вот 51% людей старше 45 лет удается дистанцироваться от негатива и работать без потери качества.

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