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НовостиОбщество24 января 2023 8:16

19 домов снесут у Безымянского рынка в Самаре для комплексного развития территории

Семь зданий признаны аварийными, остальные были построены в 40-50-е годы
Анастасия ФИЛАТОВА
Территорию площадью в 7,28 га хотят застроить новыми домами

Территорию площадью в 7,28 га хотят застроить новыми домами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Промышленном районе Самары снесут еще 19 старых домов. Демонтаж грозит зданиям, расположенным в границах улицы Вольской, переулка Павлова, улиц Свободы и Воронежской. Эту территорию около Безымянского рынка площадью 7,28 га хотят отдать под комплексное развитие. Информация размещена в документах на сайте городской администрации.

Так, снести планируется семь аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Свободы, 116/ул. Воронежская, 15; ул. Воронежская, 17, 19, 27; пер. Павлова, 16/ул. Вольская, 105; пер. Павлова, 12; ул. Свободы, 118.

Кроме того, демонтаж ждет здания, построенные в 1940-50-х годах. Это следующие дома: ул. Свободы, 120; ул. Свободы, 122/пер. Павлова, 2; ул. Воронежская, 19а, 21, 21а, 23б, 25; ул. Вольская, 103; пер. Павлова, 4, 8а, 10а и 14. Также под снос попадут несколько гаражей.

Под комплексное развитие хотят отдать квартал в границах улицы Вольской, переулка Павлова, улиц Свободы и Воронежской

Под комплексное развитие хотят отдать квартал в границах улицы Вольской, переулка Павлова, улиц Свободы и Воронежской

Фото: администрация Самары

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