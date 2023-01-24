Фестиваль-конкурс детского циркового искусства пройдет в Самаре 28 января 2023

Зрители увидят яркие выступления детских цирковых коллективов

В субботу, 28 января 2023 года, в Самаре пройдет IV Всероссийский фестиваль-конкурс детского циркового искусства «ФЕНИКС» (0+). Площадкой его проведения станет ДК «Заря» (проезд 9 Мая, 16, станция метро «Советская»). Официальный партнер мероприятия – Самарский государственный цирк имени О. Попова.

Зрителей ждут уникальные выступления детских цирковых коллективов из разных регионов России. В Самару приедут ребята из Подольска, Заречного, Москвы, Миасса, Перми, Балаково. Все вместе они создадут неповторимую атмосферу праздника.

Всех участников фестиваля наградят дипломами. Также они получат памятные подарки. Начало мероприятия – в 12:00.

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