Житель Самарской области предложил взятку судебному приставу, чтобы не сносить незаконное строение

Должник обратился к судебному приставу Автозаводского района Тольятти. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области житель Тольятти не хотел сносить незаконное строение, поэтому попытался дать взятку судебному приставу за бездействие.

— Сотрудник службы сообщил руководству о склонении его к коррупционному правонарушению. Уведомление было направлено полицейским, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.

Должник обратился к судебному приставу Автозаводского района Тольятти и попросил за вознаграждение «закрыть глаза» на неисполнение решение суда по сносу незаконного строения. Однако его ждало разочарование.

Вместо решения «проблемы» мужчину ожидало возбуждение в отношении него уголовного дела за дачу взятки должностному лицу.

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